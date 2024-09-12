الناطق الرسمي: القوات المسلحة والقوة المشتركة وأبطال المقاومة الشعبية بالفاشر يسطرون ملحمة جديدة

في تصريح صحفي قال العميد الركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: سطرت القوات المسلحة والقوة المشتركة وأبطال المقاومة الشعبية بالفاشر يوم الخميس ملحمة جديدة، وذلك بدحر هجوم كبير شنته مليشيا آل دقلو الإرهابية على المدينة حيث كبدوا المليشيا خسائر كبيرة في الأفراد والمركبات جاري حصرها حتى المساء.

رصد وتحرير – “النيلين”