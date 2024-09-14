“الوحش”.. وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم

توفي لاعب كمال الأجسام البيلاروسي إيليا يفيمشيك، المعروف بلقب “أضخم لاعب كمال أجسام في العالم”، إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 36 عاماً.

اشتهر إيليا، الذي كان يُلقب بـ “جوليم”، بنظامه الغذائي المكثف، حيث كان يتناول الطعام 7 مرات يومياً ويستهلك حوالي 16,500 سعرة حرارية، بما في ذلك 108 قطع من السوشي و2.5 كيلوغرام من شرائح اللحم، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

لقب بطل كمال الأجسام بـ “الوحش” نظراً لوزنه البالغ قرابة 140 كيلوغراماً وطوله الذي يبلغ 6 أقدام و1 بوصة (حوالي 186 سم).

وبحسب صحيفة “كومرسانت” الروسية، أصيب إيليا بنوبة قلبية في 6 سبتمبر، دخل بعدها في غيبوبة، وتم تأكيد وفاته في 11 سبتمبر.

الشرق القطرية