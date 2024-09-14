كسلا: انعقاد المؤتمر الرابع للجمعية السودانية لمكافحة التسمم الدموي

شهد وزير التنمية الاجتماعية بولاية كسلا، الأستاذ عمر عثمان نائب الوالي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للجمعية السودانية لمكافحة التسمم الدموي، الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية، إدارة التطوير المهني والتدريب المستمر، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التسمم الدموي، بصالة البستان.

وأعرب ممثل وزارة الصحة بولاية كسلا، شاع الدين حمزة الحسين، عن سعادته بإقامة المؤتمر لتسليط الضوء على هذا المرض، الذي غالباً ما يقتصر فهمه على المختصين. وأشار إلى أن المجتمع لا يعرف الكثير عن مسببات التسمم الدموي أو المخاطر الكبيرة الناتجة عنه، ولا عن سبل الوقاية والعلاج، مما يؤدي أحياناً إلى الاعتماد على الطب البديل والتقاليد في التعامل معه. وأكد أهمية نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول هذا المرض.

وأضاف شاع الدين أن وزارة الصحة تعمل على تطوير وتحديث النظام الصحي بالتعاون مع الشركاء، وتسعى لجعل كافة جوانب مكافحة التسمم الدموي متكاملة. كما أشار إلى أن الوزارة، رغم التحديات، تسعى للحفاظ على استقرار النظام الصحي وتبني المستجدات العلمية في هذا المجال، مؤكدًا التزامهم بالتعاون مع الجمعية لتعزيز التعريف بالمرض وسبل مكافحته.

من جانبه، أكد اللواء طبيب كمال عثمان ميرغني، رئيس الجمعية السودانية لمكافحة التسمم الدموي، حرص الجمعية على تنفيذ مشاريع بولاية كسلا في الفترة المقبلة تهدف إلى تحسين صحة المجتمع.