معالي النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، تلتقي الوفد الإعلامي التركي

في إطار زيارته للبلاد، التقى الوفد الإعلامي التركي بمعالي النائب العام لجمهورية السودان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، وذلك بمقر رئاسة النيابة العامة.

وضم الوفد ممثلين لعدد من القنوات والمؤسسات الإعلامية التركية، من بينها: قناة TRT عربي، ووكالة الأناضول، وTRT الخبرية، وTRT World، ومجموعة DIGITAL، إضافة إلى قناة CNN التركية. وقد جرى اللقاء بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية.

وخلال اللقاء، استعرضت معالي النائب العام دور اللجنة الوطنية في ملاحقة مرتكبي الجرائم ومنتهكي القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، موضحة آليات عمل اللجنة التي اتسمت بالحيادية والاستقلالية.

كما كشفت عن حجم الجرائم التي تم قيدها بواسطة اللجنة، والتي بلغ عددها حتى الآن (188,405) دعوى جنائية، أُحيل بعضها إلى المحاكم المختصة للفصل القضائي، وصدر في عدد منها أحكام قضائية.

وأشارت معاليها إلى أن من بين المتهمين في هذه الدعاوى (122) مرتزقاً يحملون جنسيات دول أخرى، صدرت في مواجهة بعضهم أحكام قضائية بالإعدام.

كما أكدت أن اللجنة حصلت على أدلة مادية تثبت تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القوات المتمردة، إلى جانب تورط بعض الدول التي سمحت بمرور الأسلحة والعتاد عبر حدودها المشتركة مع السودان.

وركزت معالي النائب العام على جرائم العنف الجنسي الممنهج التي مارستها القوات المتمردة، لا سيما بحق الفتيات القُصَّر، مبينة أن بعض جرائم الاغتصاب وقعت أمام ذوي الضحايا، مما شكّل صدمة بالغة وواقعاً مأساوياً للضحايا وأسرهم.

كما تناولت قضية تجنيد الأطفال والدفع بهم إلى ساحات القتال، موضحة أن الحكومة السودانية سلّمت (135) طفلاً إلى ذويهم عقب أسرهم خلال العمليات العسكرية، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما استعرضت معاليها الجرائم المروعة التي ارتُكبت بحق قبيلة المساليت في مدينة الجنينة، والانتهاكات التي طالت المواطنين العزّل في مدينة الفاشر، بما في ذلك استهداف المليشيا للمستشفيات وقتل المرضى ومرافقيهم عقب اجتياح المدينة.

وتطرقت كذلك إلى الاعتداءات التي وقعت بحق المدنيين في مدينتي كادقلي والدلنج، والتي راح ضحيتها ما يقارب (114) شخصاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن أحد الاعتداءات استهدف مبنى يضم روضة للأطفال أثناء حفل تخرج، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأشارت أيضاً إلى الاعتداءات التي طالت البنى التحتية والمؤسسات المدنية، وما صاحبها من عمليات سلب ونهب، من أبرزها سرقة المتاحف السودانية.

من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الإعلامي التركي عن شكرهم وتقديرهم لمعالي النائب العام وأعضاء اللجنة الوطنية، مثمّنين الإيضاحات الوافية التي قُدمت لهم حول مجمل الأوضاع والجهود المبذولة في مجال التحقيق والمساءلة.

سونا