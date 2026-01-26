سياسية
كباشي يطّلع على مجمل الأوضاع بولاية الخرطوم
التقى عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ، الأحد، والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.
واطّلع سيادته خلال اللقاء على الأوضاع الأمنية وجهود الولاية لتوفير السلع والخدمات الضرورية في إطار سعي الحكومة لتهيئة البيئة لتعزيز عودة المواطنين للولاية.
كما وقف سيادته على مشروعات الولاية لمعالجة أوضاع المتأثرين بتنظيم السكن العشوائي
وناقش موضوع الكهرباء في الأحياء الطرفية بالولاية.
وأمّن اللقاء على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية وإحكام التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات لتجاوز المرحلة المقبلة في ظل التعافي الكبير الذي تشهده الولاية في كافة المجالات.
رصد – “النيلين”