الجيش في السودان يسيطر على هبيلا

2026/01/26
بعد اشتباكات.
أفادت تقارير صحافية، الأثنين، ببسط الجيش السوداني سيطرته على منطقة هبيلا شرقي مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان.
وأجرى الجيش عمليات تمشيط واسعة شملت مناطق كرتالا وكلوجي والتيتل.

