وزير الثقافة والإعلام والسياحة: تفعيل البرامج الغنائية والفنية جزء من معركة الوعي وتعزيز الوحدة الوطنية

صرح وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، بأن الوزارة تنظر إلى الفن في هذا الظرف الوطني الدقيق بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الوعي الوطني، وأداة فاعلة لتعزيز الروح المعنوية وترسيخ التماسك المجتمعي، مؤكداً أن معركة الكرامة التي يخوضها الشعب السوداني وقواته المسلحة لا تقتصر على البعد العسكري فحسب، بل تمثل معركة وعي وهوية وإرادة وطنية.

وأوضح الوزير أن الوزارة شرعت في العمل على إعادة تفعيل البرامج الغنائية والفنية الكبرى ضمن خارطة البث البرامجي، باعتبارها منصات وطنية جامعة تسهم في رفع الحس والوعي الوطني، وتوثيق بطولات الشعب السوداني وصموده، وتكريم تضحيات القوات المسلحة والقوات النظامية وكل من وقف دفاعاً عن الوطن. وأكد أن هذه البرامج ستُقدم برسائل واعية ومسؤولة، تتجاوز الطابع الترفيهي إلى مخاطبة الوجدان الوطني، ومداواة الجراح، وتعزيز الثقة في الذات الوطنية.

وأكد الإعيسر أن الفن يعد سلاحاً معنوياً مهماً لحماية الهوية السودانية، ورفع الروح الوطنية، ودعم القوات المسلحة في معركة الكرامة، إلى جانب دوره في محاربة خطاب الكراهية وتعزيز قيم التعايش والتماسك المجتمعي في هذا الظرف التاريخي الدقيق.

وأشار وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر إلى أن الدولة تدرك تعقيد الواقع السوداني وما يكتنفه من جراح قديمة وأخطاء تراكمت منذ نشأة الدولة، لافتاً إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب شجاعة ومسؤولية، ومنهجاً إصلاحياً يقوم على الجمع لا الإقصاء. وشدد على حرص الوزارة على تبني خطاب فني وإعلامي جامع، يُحارب خطاب الكراهية، ويدعو إلى التسامح، ويعزز قيم التضامن والوقوف إلى جانب المتأثرين بالحرب من كبار السن والنساء والأطفال المتضررين، باعتبار دعمهم واجباً وطنياً وأخلاقياً.