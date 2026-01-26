والي الجزيرة يعلن التزام الولاية بتوفير أراضي لإقامة مدن سكنية لأسر شهداء معركة الكرامة

جدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح الأحد بوفد من إدارة مؤسسة الإسكان الوطنية برئاسة العميد مهندس بشير أحمد التزام حكومته بتوفير أراضي لإقامة مدن سكنية لأسر شهداء معركة الكرامة بالولاية، معلنًا دعمه ومساندته لإنجاح المشروع.

من جانبه أشاد رئيس وفد مؤسسة الإسكان الوطنية بإهتمام حكومة الجزيرة بأسر الشهداء، معلنًا أن مشروع إسكان الشهداء يشمل شهداء القوات المسلحة والقوات النظامية وقوات درع السودان والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين والبراءون عبر مباني راسية في محليات الولاية، مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة للخيرين والمؤسسات، للإسهام في إنجاح المشروع.

فيما أكد اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاة دعمه لتسخير إمكانيات الفرقة الأولى لإنجاح المشروع.