خالد سلك.. ندوة هولندا شددت على أن العائق أمام السلام هو تنظيم المؤتمر الوطني

قال القيادي بتحالف صمود خالد عمر يوسف إن الندوة التي أقامها التحالف في لاهاي بهولندا، بمشاركة عبد الله حمدوك وقادة صمود، شهدت نقاشًا جديًا،أوصل عبرها التحالف رسائله حول ضرورة وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية،عبر السبل السياسية الرسمية.

وأضاف في تدوينة عبر منصة “فيسبوك” أن المتحدثين شددوا على أن العائق أمام السلام هو تنظيم المؤتمر الوطني، مما يتطلب مواجهته بصرامة وعدم السماح له بإطالة أمد الحرب وفقاً لقوله.

الحدث_السوداني