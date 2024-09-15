بهدفين لكل فريق .. تعادل قاتل للجيش الملكي أمام المريخ

تعادل الجيش الملكي في الوقت القاتل بنتيجة 2-2 أمام مضيفه المريخ السبت على ستاد جوبا بجنوب السودان، في ذهاب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا. المريخ كان الطرف الأفضل في المباراة، ونجح في السيطرة على الشوط الأول، وأحرز هدفين في الدقيقتين 33 و39 عن طريق محمد كبة وصلاح الدين الشيخ.

ولم يتحسن أداء الجيش الملكي كثيرا خلال الشوط الثاني، وسط صلابة دفاعية كبيرة من جانب المريخ.وانتظر الجيش الملكي حتى الدقيقة 79 ليسجل هدفه الأول من ركلة جزاء، حصل عليها الطيب بوخريص، وسددها بنجاح اللاعب ربيع حريمات.

وأمام انهيار دفاع المريخ، واصل الجيش الملكي، ضغطه الهجومي، وحصل على ركلة جزاء ثانية، سددها بنجاح عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 89.

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