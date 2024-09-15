تأشيرة لجورجينا وهدية.. هكذا تستعد بغداد لاستقبال رونالدو

تستعد بغداد لاستقبال أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، الأحد، حيث سيشارك مع فريقه النصر السعودي في مباراة بدوري أبطال آسيا للنخبة في العاصمة العراقية، الإثنين.

كيف استعد العراق لاستقبال رونالدو؟

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن دائرة شؤون الإقامة أصدرت تأشيرة الدخول لرونالدو، من أجل المشاركة في مباراة الشرطة والنصر، التي ستقام على ملعب المدينة في بغداد.

أكدت الوكالة نقلا عن مصدر لها، أنه تم إصدار تأشيرة لجورجينا صديقة رونالدو، بغرض مرافقته في مباراة فريقه.

قال نادي الشرطة إن “رونالدو سيكون متواجدا في بغداد مع فريق النصر لخوض المباراة. جوازات جميع لاعبي فريق النصر السعودي وصلت للإدارة من أجل منح تأشيرة الدخول، ومن ضمنها جواز سفره”، وفقا للوكالة.

تغيير الملعب من كربلاء

وكان من المقرر أن يقام اللقاء في مدينة كربلاء، إلا أن النادي السعودي طلب تغيير المكان إلى بغداد لأسباب أمنية، حسبما أشارت وسائل إعلام سعودية.

ووافق الاتحاد العراقي على تغيير ملعب اللقاء إلى ملعب المدينة وسط بغداد، على أن يقيم نادي النصر في فندق الرشيد.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب المدينة الدولي في بغداد، الإثنين، مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

هدية ونصف مليون زجاجة مياه

أعنت وزارة الداخلية العراقية تعيين 600 متطوع، للعمل على تنظيف وتجهيز استاد المدينة قبل المباراة.

كما وعد رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال بتقديم “هدية خاصة” لرونالدو عند وصوله الملعب.

وظهر درجال وهو يطالب مسؤولي الملعب بتوفير نصف مليون زجاجة مياه حول الملعب، وتوفير عربات طعام موزعة خارج الملعب.

يذكر أنها المرة الأولى التي يزور فيها رونالدو العراق، لكنه سبق أن واجه نادي الشرطة العراقي في نصف نهائي بطولة الأندية العربية العام الماضي.

سكاي نيوز