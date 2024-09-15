الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في عدد من ولايات السودان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودان، استمرار هطول الأمطار في معظم الولايات بتفاوت كميات الأمطار بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة.

وتوقعت الهيئة أن يتراجع حزام المطر نحو وسط وجنوب وسط البلاد، و أن يمُر الفاصل المداري اليوم شمال بورتسودان وعطبرة والأبيض والفاشر والجنينة، بالإضافة إلى مناطق جنوب الدبة وأبو حمد.

وأشارت الهيئة إلى أن منخفض الهند الموسمي سيبقى في موقعه شمال وشمال شرق البلاد، مما قد يؤثر على أنماط الطقس في تلك المناطق.

كما توقعت الهيئة انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد، ما يعني أن الطقس سيكون حاراً خلال النهار ومعتدلاً ليلاً في معظم المناطق، بينما سيكون حاراً جداً نهاراً ودافئاً ليلاً في شمال البلاد.

كما توقعت الهيئة هطول امطار غزيرة إلى متوسطة في ولاية وسط دارفور، بينما ستكون الأمطار متوسطة إلى خفيفة في غرب ولاية البحر الأحمر، ووسط وجنوب ولاية نهر النيل، وجنوب شرق الولاية الشمالية، بالإضافة إلى الخرطوم والجزيرة وكسلا ومعظم بقية الولايات.

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