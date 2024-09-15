الزمالك: كهربا سدد الغرامة بأعلى سعر للجنيه في البنوك

أوضح حسام المندوه، أمين الصندوق بمجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل إجراءات تحصيل الغرامة المالية المفروضة على لاعب الفريق السابق ومهاجم الأهلي الحالي، محمود عبد المنعم “كهربا”.

وأشار المندوه خلال مقابلة مع قناة MBC مصر إلى أن “الغرامة تم تحصيلها بسعر الصرف الرسمي للجنيه المصري في البنوك، نظراً لأن الزمالك كيان رسمي لا يمكنه التعامل في السوق السوداء للعملات الأجنبية.”

وأضاف: “كهربا سدد مبلغ 69 مليون جنيه، بالإضافة إلى شيك بقيمة 7 ملايين جنيه، ما يعني أننا حصلنا على الغرامة بأعلى سعر رسمي للجنيه في البنوك.”

يُذكر أن هذه الغرامة فُرضت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على خلفية انتقال كهربا إلى نادي ديبورتيفو آفيس البرتغالي في صيف 2019 رغم استمرار عقده مع الزمالك، قبل أن ينتقل إلى الأهلي في يناير 2020 بصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي.

وخلال موسم 2021-2022، تمت إعارة كهربا إلى نادي هاتاي سبور التركي، قبل أن يتم إيقافه لمدة ستة أشهر حتى سداد الغرامة، ليعود إلى الأهلي في منتصف يناير 2023.

الشروق نيوز