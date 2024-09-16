ميسي يشكو من عقبة في ميامي بعد عودته للملاعب

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن عودته إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة، ومساهمته في فوز فريقه إنتر ميامي على فيلادلفيا يونيون بنتيجة 3-1 في الدوري الأمريكي، في المباراة التي أقيمت على ملعب تشيس فجر الأحد.

تمكن ميسي من تسجيل هدفين وصناعة الهدف الثالث الذي أحرزه زميله الأوروجوياني لويس سواريز.

وعاد ميسي للمشاركة بعد غياب دام شهرين بسبب إصابة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب الأرجنتين في نهائي بطولة كوبا أمريكا التي توج بها المنتخب الأرجنتيني في يوليو الماضي.

وعقب المباراة، صرح ميسي قائلاً: “كنت متحمساً للعودة للعب مجدداً بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. عدت للتدريبات تدريجياً بعد أن شعرت بتحسن كبير وشفائي التام.”

وأضاف: “بصراحة، شعرت ببعض الإرهاق أثناء المباراة، وتأثرت كثيراً بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في ميامي.”

وتابع: “الفوز جعلنا نتصدر الدوري بفارق كبير، وهذا ما نستحقه. نأمل في إنهاء المسابقة ونحن في الصدارة.”

واختتم ميسي قائلاً: “لقد عانينا هذا الموسم من العديد من الإصابات في صفوف الفريق، لكننا تمكنا من التغلب على تلك التحديات.”

بهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 62 نقطة في صدارة المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي، بعد تحقيقه 19 فوزاً و5 تعادلات و4 هزائم، بينما تجمد رصيد فيلادلفيا عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

الشروق نيوز