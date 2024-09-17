برشلونة يضع منافسيه في «قفص» مرعب.. ويامال يدخل تاريخ «الليغا»

يواصل النجم الإسباني لامين يامال تألقه اللافت مع فريق برشلونة، حيث نال تصفيق مشجعي جيرونا عند استبداله في الدقيقة 92 بنزول جيرارد مارتن. وسجل يامال هدفين في مرمى الفريق الكتالوني المنافس، الذي انتهت المباراة لصالح برشلونة بنتيجة 4-1، حيث أضاف داني أولمو وبيدري، خريج أكاديمية لاماسيا، الهدفين الآخرين.

ورفع يامال رصيده في الدوري الإسباني لهذا الموسم إلى 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 5 مباريات فقط، ما يجعله مساهماً في جميع أهداف برشلونة حتى الآن. وساهمت ثنائيته في مرمى جيرونا في جعله أصغر لاعب في تاريخ الليغا يسجل هدفين في الشوط الأول من مباراة.

وتفاعل المشجعون مع أدائه المميز، حيث كتب أحدهم: “إيرلينغ يامال ولامين يامال أفضل لاعبين في العالم حالياً”، مشيراً بذلك إلى النجم النرويجي هالاند، بينما وصف آخرون يامال بأنه “موهبة الجيل” و”أفضل جناح أيمن في العالم”، وتنبأوا له بمستقبل باهر.

من جهتها عددت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية نقاط قوة برشلونة مع المدرب الألماني هانزي فليك، وتحدثت عن الضغط المرعب للفريق على منافسيه إلى درجة يضعهم فيها في قفص بمناطق دفاعهم ويجبر لاعبيهم على الخطأ، كما حصل في هدف لامين يامال الأول في شباك جيرونا.

صحيفة الخليج