تسريبات تكشف حقيقة تحول حادث سقوط فهد المولد من شرفة منزله إلى “شبهة جنائية”

قالت صحيفة “المدينة” السعودية نقلا عن مصادر مطلعة أن هناك شبهة جنائية في حادث سقوط فهد المولد نجم الشباب والمنتخب السعودي من شرفة منزله في دبي الخميس الماضي وتعرضه لإصابات خطيرة.

وأشارت الصحيفة السعودية أن صديق شخصي لفهد المولد، اكتشف الحادث، بعدما شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان داخل المنزل، وعثر عليه أسفل شرفة المنزل، فبادر بالاتصال بالشرطة فورا.

وكشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل الحالة الصحية الحرجة للاعب المنتخب ونادي الشباب فهد المولد.

وقالت المصادر إن “المولد” يعاني من تهشم في الجمجمة بسبب ضربات تلقاها على رأسه بعد سقوطه من شرفة الدور الثاني في منزله بدبي على جسم إسمنتي، إضافة إلى كسور في الرقبة وأنحاء متفرقة من الجسم وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وأشارت المصادر إلى أن الأطباء في أحد مستشفيات دبي رفضوا نقله إلى الرياض عبر الإخلاء الطبي، نظراً لأن حالته تتطلب استقرارا ورعاية دقيقة في وحدة العناية الفائقة.

وأضافت المصادر أن شرطة دبي تتحفظ على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا برفقة اللاعب وتحقق في ملابسات الحادث.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، السبت، أن المولد “تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة”.

روسيا اليوم