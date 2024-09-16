شاهد بالفيديو.. في مباراة بطلها “الغربال”.. الهلال يعود بنتيجة إيجابية من ساحل العاج

عاد الهلال السوداني, بنتيجة إيجابية من ملعب سان بيدرو, بساحل العاج, وذلك في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فإن الضيوف تقدموا بالهدف الأول من ركلة جزاء في بداية المباراة ليعيد المهاجم وقائد الفريق محمد عبد الرحمن الهلال للمباراة بتسجيله هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.
في الشوط الثاني عاد سان بيدرو مجدداً ليحرز الهدف الثاني, ليعود الغربال للمرة الثانية ويمنح الهلال التعادل والخروج بنتيجة إيجابية.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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