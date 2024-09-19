التعادل السلبي يحسم قمة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل السلبي قمة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ضيفه إنتر ميلان الإيطالي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

وخرج طرفا المباراة النهائية في عام 2023 التي حقق مانشستر سيتي لقبها بشباك نظيفة بعدما تسابق اللاعبون في إهدار الفرص السهلة أمام المرميين خاصة الفريق الإنجليزي الذي أضاع أكثر من فرصة في الدقائق الأخيرة التي شهدت تألق يان سومر حارس مرمى إنتر ميلان.

واكتفى كل فريق بنقطة، وذلك قبل أن يلعب مانشستر سيتي خارج أرضه أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في أوائل تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

أما إنتر ميلان فسيلعب مباراة تبدو في المتناول على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الثانية أمام سيرفينيا زفيدزا الصربي.

وتقام منافسات هذا الدور بمشاركة 36 فريقا بنظام الدوري حيث سيلعب كل فريق أربع مباريات على ملعبه وأربع مباريات خارج أرضه ، حيث تصعد أول ثمانية فرق في جدول الترتيب مباشرة لدور الـ 16.

أما الفريق التي ستحتل المراكز من التاسع للرابع والعشرين ستخوض ملحق بمباراتين ذهابا وإيابا لإكمال عقد المتأهلين لدور الـ16.

جريدة الرياض