جوارديولا يحث اللاعبين على «قيادة التغيير»

حث المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اللاعبين على أن يكونوا في مقدمة الجهود الساعية للتغيير، في ظل المخاطر التي تنجم عن تزايد عدد المباريات في الجدول الموسمي. جاء هذا التصريح بعد أيام من تحذير لاعب وسط السيتي، رودري، الذي أشار إلى أن اللاعبين قد يلجؤون إلى الإضراب لوقف الارتفاع الكبير في عدد المباريات في الموسم المزدحم.

هذا الوضع يزداد تعقيداً بعد التغييرات في نظام دوري أبطال أوروبا، الذي سيشهد مشاركة 36 فريقاً في مجموعة واحدة، مما يضيف مباراتين إضافيتين لكل فريق في الدور الأول (8 مباريات بدلاً من 6). ومع التحضير لانطلاق كأس العالم للأندية بنظامها الموسع الصيف المقبل، قد يصل عدد المباريات التي يخوضها مانشستر سيتي إلى 76 مباراة كحد أقصى خلال الموسم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المباريات الدولية الخاصة بالمنتخبات الوطنية تزيد من الضغط على اللاعبين وتضاعف خطر التعرض للإصابات. النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) أوضحت أن العدد الأمثل للمباريات التي يمكن أن يخوضها أي لاعب خلال الموسم يجب أن يكون بين 50 و60 مباراة، وذلك وفقًا لأعمارهم.

انضم حارس مرمى ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر، إلى هذه النقاشات، مشيراً إلى أن السلطات الكروية لم تمنح اللاعبين فرصة كافية للتعبير عن مخاوفهم. كما عبر العديد من المدربين البارزين عن دعمهم للاعبين، من بينهم المدرب البلجيكي لفريق بايرن ميونيخ، فنسان كومباني، الذي دعا إلى وضع حد أقصى لعدد المباريات التي يمكن للاعب المشاركة فيها سنويًا.

ومع احتدام الجدل، رأى جوارديولا أن اللاعبين يملكون القدرة على إحداث التغيير، لأن الرياضة لا يمكن أن تستمر من دونهم، مضيفاً «أنا متأكد من أنه إذا كان هناك شيء سيتغير، فيجب أن يأتي من اللاعبين. إنهم الوحيدون الذين بإمكانهم تغيير شيء ما، أن يكون لهم صوت».

وتابع «يمكن أن يستكمل العمل من دون مدربين، من دون مديرين رياضيين ووسائل إعلام ومالكين، لكن لا يمكن اللعب من دون لاعبين. هم الوحيدون الذين لديهم القدرة على القيام بذلك».

صحيفة الاتحاد