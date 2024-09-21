قطر تستضيف نهائي ونصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بمشاركة الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إقامة المرحلة الثالثة من كأس إنتركونتيننتال 2024 في قطر، خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس إنتركونتيننتال، شهر سبتمبر الجاري بمباراة العين الإماراتي وأوكلاند النيوزيلندي، وتختم بإقامة المباراة النهائية للبطولة في قطر، 18 ديسمبر المقبل.

واتخذ فيفا في بيانه الرسمي عدة قرارات بشأن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، بإقامة مباراتي الدور النصف نهائي ثم المباراة النهائية، في دولة قطر.

وتأتي مباريات كأس إنتركونتيننتال 2024 كما يلي:

مباراة 1: العين الإماراتي – أوكلاند النيوزيلندي 22 سبتمبر المقبل على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

مباراة 2: النادي الأهلي – الفائز من مباراة العين وأوكلاند 29 أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي في مصر.

مباراة 3: باتشوكا المسكيكي – بطل كأس ليبرتادوريس في 11 ديسمبر المقبل في قطر.

مباراة 4: الفائز من مباراة 2 – الفائز من مباراة 3 في 14 ديسمبر المقبل في قطر.

مباراة 5: ريال مدريد الإسباني – الفائز من مباراة 4 في 18 ديسمبر المقبل في قطر.

صدى البلد