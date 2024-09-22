سر إشارة رونالدو خلال احتفاله أمام الاتفاق – صورة

لفت البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار باحتفاله خلال فوز فريقه النصر على الاتفاق (3-0)، يوم الجمعة في رابع جولات دوري روشن السعودي.وسجل “الدون” الهدف الأول للعالمي، ليتجه أثناء احتفاله بالهدف، حيث أشار بيده إلى المدرجات.

وبحسب إذاعة “توك سبورت” الإنجليزية، فإن رونالدو أشار لنجله كريستيانو جونيور، الذي كان يتابع المباراة من المدرجات.وأفادت بأن رونالدو أراد لفت الانتباه إلى نجله بعد تألقه مع فريق النصر تحت 15 عاما، عبر تسجيله ثنائية قادته للفوز على القادسية (4-0).

وأضافت: “مع ابتسامة كبيرة على وجهه، أشار رونالدو إلى ابنه ثم رفع 3 أصابع للإشارة إلى تسجيلهما معا ثلاثية للنصر في يوم واحد”، ليبادله الفتى الصغير بابتسامة مماثلة.

ويلعب كريستيانو جونيور في صفوف ناشئي النصر منذ انتقال والده إلى النادي السعودي مطلع عام 2023.

كووورة