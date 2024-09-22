رسميا.. قناة الأهلي تتعاقد مع شوبير

تعاقدت قناة الأهلي بشكل رسمي، اليوم الجمعة، مع أحمد شوبير حارس مرمى وقائد الفريق الأحمر، لتقديم البرنامج الرئيسي، بعد إسناد إدارتها لإحدى الشركات.وأعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة قناة الأهلي التعاقد مع أحمد شوبير، دون الإفصاح عن مدة التعاقد أو قيمته.

وكان أحمد شوبير قد رحل مؤخرًا عن قناة “أون تايم سبورتس” بعد بيان أصدرته الشركة المتحدة في شهر يوليو/ تموز الماضي.وعاد شوبير مؤخرا لتقديم برنامجه بإذاعة “أون سبورت” قبل التعاقد بشكل رسمي مع قناة الأهلي.

وكانت إدارة الأهلي قد أوقفت بث القناة الفضائية الخاصة بالنادي لحين إعادة تطويرها قبل بداية الدوري المصري في الموسم الجديد.

من جهته، قال هشام جمال رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة القناة: “تم التعاقد مع شوبر لتقديم البرنامج الرئيسي، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي”.

وأضاف جمال، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”: “هذا الأمر جاء في إطار الخطوات الأولى التي تجهز لها الشركة لتطوير شاشة قناة نادي القرن وتقديم محتوي متمز يليق بالأهلي وجماهيره الكبيرة”.

يذكر أنه من المقرر أن تعود القناة للبث المباشر بنهاية الشهر الجاري بعرض برنامجين، أحدهما للإعلامي أحمد شوبير، والآخر ملك وكتابة الذي يقدمه عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي.

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