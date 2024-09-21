كريستيانو رونالدو يكشف حقيقته الخفية

يطوي أرض الملعب طيًا، ويطير في الهواء ليضرب الكرة برأسه.. هكذا عُرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ميادين كرة القدم، على مدار عقدين من الزمان.

لكن ما قد لا يعلمه الكثيرون، هو أن “الدون” لديه القدرة على التوهج أيضًا في عالم البحار.

ويمارس رونالدو العديد من الهوايات خارج المستطيل الأخضر، فهو يحب اقتناء السيارات الفارهة والسريعة، وأداء التدريبات البدنية في منزله، بالإضافة إلى عشقه الكبير للمسطحات المائية.

فقد اعتاد نجم النصر السعودي حاليا، ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس سابقا، ممارسة رياضة الغطس خلال إجازاته الصيفية، وسبق له نشر فيديو يظهر فيه تحت الماء.

وعلق عليه كريستيانو، قائلا: “استيقظت اليوم وأنا أتساءل: ماذا يحدث في البحر؟! نداء من كوكب نيبتون الأزرق”.

وأضاف: “من فضلك لا تجرب هذا”، موضحا أنه غطس إلى عمق 14 مترا.

ولا يعد رونالدو استثناءً في هذا الصدد، حيث يتوجه الكثير من نجوم كرة القدم إلى الشواطئ، بعد انتهاء المواسم، ليمارسوا الرياضات المائية على سبيل الاستجمام، تحضيرًا لاستئناف المنافسات بأفضل طريقة ممكنة.

ويتميز الغوص بالعديد من الفوائد البدنية والنفسية، منها التنفس المنتظم والتأمل، وزيادة إفراز هرمونات السعادة والنوم بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقوية الجسم وزيادة مرونته.

كما يعمل الغوص على تخفيض ضغط الدم، وتقليل التوتر والقلق، وتهدئة الجسم والأوعية الدموية، وهو ما يجعله من أكثر الهوايات جاذبية للرياضيين على وجه الخصوص.

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