الأهلي يهزم جورماهيا ويتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

حقق النادي الأهلي المصري فوزاً سهلاً على ضيفه جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

بهذا الانتصار، تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة (6-0)، حيث فاز في مباراة الذهاب في كينيا بنفس النتيجة بثلاثة أهداف نظيفة.

سجل أهداف الأهلي كل من رامي ربيعة، وسام أبو علي، وطاهر محمد طاهر، مما رفع من معنويات الجماهير الحمراء قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وشهدت المباراة حضور أكثر من 30 ألف مشجع، حيث احتفل الفريق بتتويجه بلقب الدوري المصري الذي حققه في الموسم الماضي.

بدأت المباراة بشكل مثير، حيث سدد إمام عاشور كرة قوية مرت فوق العارضة في الدقيقة 21. ثم افتتح رامي ربيعة التسجيل في الدقيقة 23 برأسية متقنة بعد عرضية من يحيى عطية الله.وعزز وسام أبو علي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 54، بعد تمريرة رائعة من يحيى عطية الله، بينما اختتم طاهر محمد طاهر التسجيل في الدقيقة 91 بهدف ثالث رائع.

صحيفة الخليج