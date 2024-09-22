ليفربول يهزم بورنموث بثلاثية ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتاً

استعاد ليفربول نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم واكتسح ضيفه بورنموث 3-0 ضمن المرحلة الخامسة السبت، ليتصدر الترتيب مؤقتاً بانتظار قمة مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال وصيفه.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الـ «ريدز» كل من الكولومبي لويس دياس (26 و28) والأورغوياني داروين نونييس (37).

وكان ليفربول بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت قد تعرّض في المرحلة الماضية لخسارته الأولى هذا الموسم على يد نوتنغهام فوريست 1-0.

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً بانتظار الموقعة النارية المرتقبة الأحد بين مانشستر سيتي حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية الذي يستضيف أرسنال الساعي للقبه منذ عام 2004.

صحيفة الخليج