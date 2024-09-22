ريال مدريد يكرم وفادة ضيفه إسبانيول برباعية ويواصل مطاردة برشلونة

حقق نادي ريال مدريد فوزا عريضا على حساب ضيفه إسبانيول بنتيجة 4-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر إسبانيول إلى التسجيل في الدقيقة 54 بواسطة حارس ريال مدريد تيبو كورتوا خطأ في مرماه، وبعدها بأربع دقائق أدرك داني كارفاخال التعادل للفريق الملكي.

وسيطر الريال على مجريات المباراة في الدقائق المتبقية وسجل ثلاثة أهداف حملت توقيع رودريغو في الدقيقة 75، وفينيسيوس جونيور (78)، وكيليان مبابي من ركلة جزاء (89).

وبهذا الفوز، حافظ ريال مدريد على المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة المتصدر، والذي سيواجه غدا الأحد مضيفه فياريال ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند سبع نقاط في المركز الـ13.

المصدر: RT