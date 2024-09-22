أنشيلوتي يوضح طبيعة إصابة بيلينغهام وكارفخال

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، طبيعة الإصابة التي تعرض لها كل من جود بيلينغهام وداني كارفخال، في فوز “الملكي” على إسبانيول 4-1، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني السبت.

قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “كارفاخال تعرض لإصابة ليست خطيرة، بالنسبة لبيلينغهام الذي يؤلمه هو الكتف، لقد كان بإمكانه اللعب دون مشكلات، سنرى غداً حالة كتفه، لكنني لا أعتقد أن الأمر مقلق”.

وأضاف: “بيلينغهام لعب منذ فترة بواقي الكتف، وبعدها تحسن الوضع، ولعب من دونه لشهر، ثم شعر بالآلام مجددًا، لن تكون هناك أي مشكلة، سيكون متاحاً للمباراة القادمة”.

وعن المباراة قال أنشيلوتي: “بدأنا بشكل جيد، ورد الفعل كان مميزا أيضاً بعد هدف إسبانيول، أنا سعيد بالفوز، اعتمدنا أسلوب 4-3-3 لأننا أردنا الضغط على ثلاثي دفاع إسبانيول”.

واختتم: “لوكا مودريتش يلعب بمستوى كبير، يُقدم أفضل ما لديه في كل دقيقة يلعبها، سجلنا هدفاً واحداً فقط في الشوط الأول أمام إسبانيول، لقد تحدثت عن ذلك مع اللاعبين، وفي الشوط الثاني كان الأمر أفضل بالنسبة لنا”.

الشرق