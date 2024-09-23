مانشستر سيتي يتعادل بشق الأنفس مع أرسنال في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي

سجل جون ستونز هدفًا في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه مانشستر سيتي تعادلًا بنتيجة 2-2 أمام أرسنال، الذي لعب بعشرة لاعبين. وبهذا التعادل، حافظ السيتي على صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراة حامية الوطيس أمام غريمه على اللقب يوم الأحد.

التعادل، الذي كان نتاج مواجهة بدنية أكثر من تكتيكية، رفع رصيد فريق المدرب بيب جوارديولا إلى 13 نقطة من خمس مباريات، فيما يأتي فريق المدرب ميكل أرتيتا في المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة عن طريق إرلينج هالاند، الذي استغل تمريرة بينية رائعة من سافينيو ليضع الكرة في شباك الحارس ديفيد رايا.

لكن الإيطالي ريكاردو كالافيوري عادل النتيجة لأرسنال بتسديدة قوية من 20 مترًا في الدقيقة 22. فاجأ أرسنال فريق السيتي بركلة حرة سريعة بينما كان لاعبو السيتي غير منتبهين، ما أثار غضب جوارديولا الذي عبر عن استيائه بركل الكرسي بعنف.

تقدم أرسنال مرة أخرى في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق جابرييل، الذي حول عرضية بوكايو ساكا من ركلة ركنية إلى هدف برأسية قوية.

تعقدت الأمور لأرسنال بعد طرد البلجيكي لياندرو تروسار إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في نهاية الشوط الأول بسبب تأخير اللعب.

وبدا الفريق اللندني في طريقه لتحقيق فوزه الأول على ملعب الاتحاد منذ عام 2015 قبل أن يسجل ستونز هدف التعادل من مسافة قريبة في الدقيقة 98.

صحيفة البيان