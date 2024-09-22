العين يمطر شباك أوكلاند بالستة ويضرب موعدا مع الأهلي المصري بكأس القارات

استهل فريق العين مشواره في النسخة الأولى من بطولة كأس القارات (الإنتركونتيننتال) بفوز كبير، حيث اكتسح ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 6-2 مساء الأحد على ملعب استاد هزاع بن زايد، بحضور جماهيري كبير بلغ 13,826 متفرجًا.

بهذا الفوز، ضرب العين موعدًا مع الأهلي المصري في القاهرة للتنافس على كأس أفريقيا، آسيا، والمحيط الهادي في 29 أكتوبر المقبل. وسيتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية أو باتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، في 11 ديسمبر المقبل. سيلعب الفائزان من هذه المباريات على لقب كأس التحدي في 14 ديسمبر، ليواجه الفائز ريال مدريد، بطل أوروبا، في نهائي البطولة المقرر يوم 18 ديسمبر 2024 في الدوحة.

لم يحتج العين سوى 6 دقائق لافتتاح التسجيل عبر المدافع فابيو كاردوسو برأسية رائعة، ثم سيطر تمامًا على مجريات المباراة. عزز المهاجم سيكوبابا تقدم العين بالهدف الثاني في الدقيقة 12. ورغم تقليص أوكلاند سيتي الفارق بهدف سجله لاغوس جيرسو في الدقيقة 41، إلا أن العين استعاد تفوقه سريعًا بإضافة هدف ثالث عن طريق اللاعب المتألق ماتياس بلاسيوس في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني عاد أوكلاند سيتي ليقلص الفارق بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة 54، لكن البديل سفيان رحيمي أضاف هدفا رابعا للعين في الدقيقة 77، وأضاف البديل الآخر كاكو هدفا خامس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+2، وعاد المغربي سفيان رحيمي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والسادس للعين في الدقيقة 90+ 4.

صحيفة البيان