محرز يرد على انتقادات عدم ارتداء “الوشاح السعودي”

رد اللاعب الدولي الجزائري، نجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، على الانتقادات التي طالته بعدما لم يظهر مرتديا وشاحا ارتداه اللاعبون في مباراة فريقه أمام ضمك في الدوري السعودي.

وقال محرز عبر حسابه بموقع “إكس”: “لم أحصل على وشاح من أحد قبل النشيد الوطني، حصلت عليه فقط بعد ذلك”، مرفقا المنشور بصورة له مرتديا الوشاح.

وهاجم بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي اللاعب الجزائري، بعد انتشار صورة له بجوار لاعبي فريقه دون الوشاح.

وقال أحد المعلقين إنه في اليوم الوطني للسعودية، “الجميع يحتفل إلا رياض محرز. طرد هذا المتعالي واجب وطني”.

لكن البعض دافع عن محرز بنشر الصورة التي يرتدي فيها الوشاح، قبل أن يرد لاعب مانشستر سيتي السابق عبر حسابه.

وفاز الأهلي على ضمك برباعية مقابل هدفين، الجمعة، في مباراة خرج فيها محرز بعد 45 دقيقة فقط من المباراة.

وقال اللاعب في منشور آخر على “إكس”: “أنا مريض بالتهاب في الشعب الهوائية وأحتاج إلى الراحة قليلا قبل أن أصل إلى أفضل المستويات”.

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات في البطولة السعودية، ليحتل المركز الخامس.

الحرة