الجيش الملكي يعبر حاجز المريخ بهدفين ويبلغ مجموعات أبطال أفريقيا

تأهل الجيش الملكي المغربي، لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بفضل فوزه (2-0) أمام المريخ السوداني، على ستاد مولاي الحسن بالرباط مساء الأحد. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بين الفريقين (2-2)، ليصعد النادي المغربي لدور المجموعات، لأول مرة بعد غياب طويل منذ 2008.

أحرز هدفي الجيش الملكي أحمد حمودان وجويل بيا في الدقيقتين 44 و61.ورغم تسجيل هدفين، أهدر الجيش الملكي عدة فرص اخرى، لكنه نجح في تأمين التأهل ليصبح رفقة الرجاء ممثلي المغرب في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

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