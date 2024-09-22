رياضية
بهدف الغربال.. الهلال السوداني يتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا
تأهل الهلال السوداني إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه مساء الأحد على ضيفه سان بيدرو الإيفواري بهدف دون رد، أحرزه محمد عبد الرحمن “الغربال” في مباراة أقيمت بملعب شيخا بيديا الموريتاني.
ويستعد الهلال للمشاركة في الدوري الموريتاني لأول مرة بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
رصد وتحرير – “النيلين”
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