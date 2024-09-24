رسالة من رونالدو بعد تأهل النصر الصعب

حرص كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على توجيه رسالة لزملائه والجماهير، بعد التأهل الصعب على حساب الحزم في كأس الملك.

النصر صعد بشق الأنفس إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الكأس، بعد الفوز على الحزم، الذي ينافس في دوري “يلو”، بنتيجة 2-1، مساء اليوم الإثنين.

وعانى الفريق العاصمي قبل تحقيق الفوز، فحتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 قبل أن يسجل نواف بوشل هدف الانتصار.

وغاب رونالدو عن مباراة اليوم، بهدف الراحة، في ظل جدول المباريات المضغوط للنصر.

وبعد نهاية المباراة، نشر الدون صورا لزملائه والجماهير، وكتب معلقا “حققنا الفوز في كأس الملك، أحسنتم عملا”.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة على ملعب “الأول بارك” يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

كورررة