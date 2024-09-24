محافظ أسوان متحدياً.. أنا كويس وبخير بعد شربه من مياه النيل “شاهد الفيديو”

أكد محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، أنه لا توجد أي مشكلة في أسوان، مضيفا: “ننتظر بدء الموسم السياحي الشتوي الجمعة المقبل”.

وأضاف اللواء إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ووزير الإسكان شريف الشربيني، أنه لم يتم إلغاء حجز واحد لأي نوع من الحجوزات في فنادق أسوان بالكامل. وتابع: “المحافظة أول ما رصدت تزايد عدد حالات النزلات المعوية تواصلنا فورا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأصدر توجيهاته وتم دفع أطقم عملت على الأرض بالكامل”، مضيفا أن أسوان تعرضت لشائعات في الفترة الماضية بشكل غير طبيعي. واستكمل: “المحافظة كانت تعمل وتتواصل كثيرا مع المواطنين لتوضيح الحقيقة على الأرض”، مشيرا إلى أنه يشارك في هذا المؤتمر أهالي من قريتي أبوالريش ودراو ليردوا بأنفسهم على الشائعات وليثبتوا للجميع بأنه لا يوجد أي مشكلة في أسوان. ولفت إلى تواجده بالأمس في قرية أبوالريش وتناوله المياه والشاي مع الأسر والأهالي: “شربت كمية مياه كبيرة جدا وأنا بخير تماما، عشان في ناس بتقول عاوزين نطمن على المحافظ وأنا بطمنكم جميعا أنا كويس وبخير”.

وشهدت الفترة الماضية في محافظة أسوان (جنوبي مصر) ظهور مرض مفاجئ وغامض بعد تدفق عدد كبير من المواطنين على 4 مستشفيات بأعراض تشبه النزلة المعوية بحسب الحكومة، ما دفعها إلى إرسال فريق طبي لتقصي المرض.

وبحسب بيانات وزارة الصحة المصرية، فقد تم حجز 128 حالة بالمستشفيات، خلال الفترة من 11 سبتمبر الجاري وحتى يوم الأحد 22. وتعاني الحالات أعراض نزلات معوية تشمل الإسهال والغثيان والقيء، في منطقة “أبو الريش” وبعض قرى مدينة دراو إلى الشمال من مركز ومدينة أسوان.

جريدة المدينة