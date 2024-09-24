برشلونة يعلن عن تمزق كامل في الوتر لحارسه شتيغن

تعرض نادي برشلونة الإسباني لضربة موجعة بعد الإعلان عن إصابة حارس مرماه مارك أندريه تير شتيغن، والتي تبين أنها إصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب طوال الموسم. وأفاد النادي بأن تير شتيغن سيغيب لفترة طويلة بسبب حاجته لإجراء جراحة جراء “تمزق كامل” في وتر الركبة.

وقال برشلونة في بيان: “أظهرت الفحوصات التي أجريت لحارس الفريق الأول مارك أندريه تير شتيغن أنه يعاني من تمزق كامل في وتر الرضفة لركبته اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية بعد ظهر يوم الاثنين. وسيتم إصدار تحديث جديد بعد الانتهاء من العملية”.

تعرَّض تير شتيغن للإصابة في نهاية الشوط الأول بعد سقوطه بشكل سيئ على قدمه اليمنى أثناء محاولته التقاط كرة عرضية، ما استدعى نقله على نقالة خارج الملعب وهو يصرخ من الألم.

من جانبه، صرح مواطنه المدرب هانزي فليك بعد المباراة بأن الإصابة تبدو “خطيرة”، دون تحديد مدة الغياب قبل الفحوصات اللازمة. وأضاف فليك: “الوضع لا يبدو جيدًا لمارك، وسننتظر الفحوصات لتحديد التشخيص النهائي، لكن الإصابة تبدو خطيرة جدًا”.

ونقل ابن الـ32 عاما إلى مستشفى بالقرب من ملعب “لا سيراميكا” وتوقعت محطة “راك 1” أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 8 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه. وسقط تير شتيغن الذي بات الحارس الأساسي للمنتخب الألماني بعد اعتزال مانويل نوير دوليا، أرضا إثر ركلة ركنية لفياريال وترك مكانه لإينياكي بينيا.

وانضم تير شتيغن إلى لائحة طويلة من الإصابات في صفوف النادي الكتالوني الذي حقق بداية مثالية للدوري بفوزه بجميع مبارياته الست حتى الآن، إذ لحق بالأوروغوياني رونالدو أراوخو والدنماركي أندرياس كريستنسن ومارك برنال والهولندي فرنكي دي يونغ وفيرمين لوبيس والوافد الجديد داني أولمو.

جريدة المدينة