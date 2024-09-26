لامين يامال ينجو من ضربة اللحظة الأخيرة

أثار الشاب لامين يامال نجم برشلونة، القلق عقب الانتصار بنتيجة (1-0) خلال مواجهة خيتافي، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة، من الليجا في معقل البلوجرانا “لويس كومبانيس”.

وسجل ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 19، ليواصل الفريق الكتالوني سلسلة انتصاراته المتتالية في الليجا للمباراة السابعة تواليا.

وشارك يامال أساسيا في المباراة ولعب ال90 دقيقة كاملة، لكنه تعرض لضربة في اللحظات الأخيرة، وبعد صافرة النهاية، شوهد وهو يعرج قليلا.

هذا الموقف أثار القلق بين جماهير برشلونة، خاصة مع اقتراب مباريات ضد أوساسونا، يانج بويز وألافيس قبل فترة التوقف الدولي.

لكن لحسن الحظ، يبدو أن الأمور مطمئنة، حيث أفادت مصادر في النادي بحسب ما نقول موقع “فوتبول إسبانيا” بأنه لا توجد إصابة خطيرة.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

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