انقطاع الكيبل البحري بالوصلة التي تربط بين الكويت و«الخُبر»

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أن الكابل البحري الدولي “فالكون” التابع لشركة GCX تعرض لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر في المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية للكويت، مما أدى إلى تراجع جودة خدمات الإنترنت في البلاد.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع شركة GCX لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح الانقطاع. كما يتم التعاون مع مزودي خدمات الإنترنت لإعادة توجيه حركة البيانات عبر كابلات دولية بديلة لضمان استمرارية الخدمة.

الأنباء الكويتية