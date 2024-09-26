غوارديولا: رودري لا يعوّض.. وإصابته موجعة

أعلن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية، أن لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري يعاني من إصابة في أربطة ركبته اليمنى، تعرض لها خلال مواجهة أرسنال التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن المرحلة الخامسة. وأوضح النادي في بيان أن “التقييم لا يزال مستمراً لتحديد مدى خطورة الإصابة والتشخيص المتوقع”.

وأفادت تقارير سابقة هذا الأسبوع بأن رودري، البالغ من العمر 28 عاماً، قد يغيب عن بقية الموسم.

وقال مدرب الفريق بيب غوارديولا، بعد الفوز على واتفورد 2-1 في الدور الثالث من كأس الرابطة: “رودري سيغيب لفترة طويلة، لكن هناك آراء تشير إلى أنها قد تكون أقصر مما كنا نتوقع. للأسف هو مصاب، ونحن ننتظر التقييم النهائي من الأطباء لمعرفة طبيعة إصابته ونوع الجراحة التي سيحتاجها”. وأعرب غوارديولا عن أن غياب رودري يمثل ضربة قوية للفريق، مضيفاً: “رودري لا يمكن تعويضه. عندما نفتقد أفضل لاعب وسط في العالم لفترة طويلة، يكون ذلك بلا شك ضربة كبيرة”.

الأنباء الكويتية