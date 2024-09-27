«غوغل» تشتكي «مايكروسوفت» أمام الاتحاد الأوروبي

قدمت “غوغل” شكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد شركة “مايكروسوفت”، متهمة إياها بممارسات غير تنافسية من خلال دفع عملائها لاستخدام منصتها السحابية “أزور” (Azure) على حساب المنافسين. وأوضح أميت زافيري، المدير العام ونائب رئيس منصة Google Cloud، خلال مؤتمر صحافي، أن هذا الإجراء هو “السبيل الوحيد لإنهاء هيمنة مايكروسوفت، وتوفير خيارات أوسع للعملاء، وضمان شروط منافسة عادلة في الأسواق”. وأضافت “قوقل” في بيان لها أن “شروط ترخيص برامج مايكروسوفت تعيق المؤسسات الأوروبية من نقل أعباء عملها الحالية من Azure إلى منصات سحابية منافسة”.

الأنباء الكويتية