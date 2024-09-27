الزمالك يهزم الأهلي بضربات الترجيح.. ويتوج بطلا للسوبر الأفريقي

توج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي على حساب منافسه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم بينهما الجمعة، على ملعب استاد المملكة آرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 44 عن طريق الفلسطيني وسام أبو علي من ضربة جزاء، فيما تعادل ناصر منسي في الدقيقة 77 لصالح الزمالك.وسجل للأهلي في ركلات الترجيح رامي ربيعة وعمر كمال وطاهر محمد طاهر، فيما أضاع يحيى عطية الله ووسام أبو علي.

كما سجل للزمالك عبد الله السعيد وحمزة المثلوثي وناصر منسي وحسام عبد المجيد، ليتوج الفارس الأبيض باللقب القاري.

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