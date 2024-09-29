صلاح يعادل أجويرو في قائمة أسطورية

تقدم الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في البريميرليج. وقاد صلاح فريقه للفوز على وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، السبت، على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة السادسة للبريميرليج.وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فقد أصبح صلاح سادسا في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف لفريق واحد بالبريميرليج (231 مساهمة)، متعادلا مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، أسطورة مانشستر سيتي، صاحب نفس الرصيد.واين روني – مانشستر يونايتد (276)

ريان جيجز – مانشستر يونايتد (271)

هاري كين – توتنهام (259)

تييري هنري – أرسنال (249)

فرانك لامبارد – تشيلسي (237)محمد صلاح – ليفربول (231)سيرجيو أجويرو – مانشستر سيتي (231)

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