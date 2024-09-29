بعد الرباعية.. أرتيتا يمتدح عقلية لاعبي آرسنال

لم يخف مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، سعادته بالفوز المتأخر على ليستر سيتي 4-2 مساء السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى آرسنال الشوط الاول متقدما بهدفين نظيفين، قبل أن يتلقى هدفين في الشوط الثاني أحرزهما جيمس جاستن، بيد أن الفريق اللندني تمكن من استعادة تقدمه بهدفين في الوقت بدل الضائع.وقال أرتيتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “أنا سعيد للغاية، أولاً وقبل كل شيء بالأداء، كنا نستحق الفوز بأهداف أكثر بكثير”.

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