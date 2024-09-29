ريال مدريد يرفض طلب مبابي بسبب “سوابق فينيسيوس

منع مسؤولو ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق، من حضور مباراة الديربي أمام أتلتيكو، غدا الأحد، ضمن منافسات الجول الثامنة من الليجا.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، طلب مبابي حضور المباراة من مدرجات ميتروبوليتانو نظرا لعدم قدرته على خوض أول ديربي له في مدريد، بسبب الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد فضلوا رفض طلب اللاعب لتجنب أي تصرف عدائي من الجماهير، خصوصا بعد عدة حوادث وقعت خلال المواجهات الأخيرة بين منافسي العاصمة الإسبانية، لا سيما ضد فينيسيوس جونيور.

ويعاني مبابي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر تعرض لها يوم الثلاثاء، وسيكون غيابه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع على الأقل.

وذكرت العديد من التقارير أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يدرس العودة إلى خطة الموسم الماضي بوضع جود بيلينجهام في الهجوم خلف فينيسيوس ورودريجو جويس.

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