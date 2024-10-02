محمد صلاح يدعم الظهور الأول لسعود عبدالحميد مع روما

نشر الحساب الرسمي لنادي روما الإيطالي صور من المباراة الأخيرة لروما أمام أتلتيك بيلباو، يظهر فيها سعود عبدالحميد، حيث قام الدولي المصري نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بوضع علامة إعجاب دعمًا للدولي السعودي.وشارك سعود عبد الحميد مع روما ضد أتلتيك بيلباو الإسباني في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ودخل سعود عبدالحميد بشكل مفاجئ للمواجهة بعد إصابة شيليك الظهير الأيمن للفريق في الدقيقة 71.وانتظر سعود الفرصة الأولى للمشاركة مع النادي الإيطالي سواء في الدوري المحلي أو في بطولة الدوري الأوروبي.

جريدة المدينة