أبوالعلا: بنتايك كان مفاجأة السوبر أمام الأهلي.. والزمالك يحتاج لمزيد من الصفقات

أكد محمد أبوالعلا، نجم الزمالك السابق، أن تتويج النادي الأبيض بالألقاب هو أمر طبيعي، وأن غيابه عنها لفترة لم يكن مألوفًا، مشيرًا إلى أن النادي مر بأزمات عديدة، أبرزها مشكلة الديون الخارجية التي كانت تشكل إهدارًا عامًا.

وفي تصريحاته خلال برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يعرض على فضائية ETC، قال أبوالعلا: “بعض الناس اعتقدوا أن فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي أمر مفاجئ، لكن الزمالك كان واحدًا من أكثر الأندية تحقيقًا للألقاب القارية حتى عام 2005. العودة للبطولات القارية هو إنجاز كبير، خاصة بعد سداد ديون وصلت إلى مليار و200 مليون جنيه، تشمل مستحقات التأمينات، الضرائب، واللاعبين، وهو ما كان يمثل إهدارًا للمال العام عانى منه النادي سابقًا.”

وأضاف: “العودة لمنصات التتويج القارية تُحسب للنادي في الوقت الحالي، والزمالك يبقى منافسًا قويًا على الألقاب القارية. المباراة الأخيرة ضد الأهلي حظيت باهتمام جماهيري كبير في ظل الشعبية الواسعة للناديين على مستوى الوطن العربي. يجب استثمار هذا الزخم في تطوير كرة القدم وزيادة موارد الأندية، فالناديان يمثلان قوة ناعمة، ويجب أن يكون هناك مسؤولية من القائمين على الإدارة لتحقيق المزيد من الإنجازات في أفريقيا.”

وتابع: “الحكم معتز الشلماني أدار مباراة السوبر الأفريقي بشكل جيد، رغم بعض القرارات التي أُثرت بتقنية الفار، لكنها كانت في النهاية دافعًا للاعبين للفوز بالبطولة.”

واختتم حديثه قائلاً: “الزمالك ما زال بحاجة للتدعيم، وتم التعاقد مع مدافع أجنبي تحت السن. من الضروري التعاقد مع لاعبين بجودة عالية وأسعار مقبولة. لاعب مثل بنتايك، الذي جاء بنظام الإعارة المجانية وتألق في السوبر الأفريقي، يعكس تغير سياسة التعاقدات نحو التركيز على الجودة بدلاً من الكم.”

وتابع: “الزمالك قام بضم صفقات كثيرة بمعدل غير عادي، ولازال في حاجة للتدعيمات الآخرى، ومحمود بنتايك فاجئني في لقاء الأهلي، وظهر بشخصية كبيرة رغم أنه لعب لأول مرة بعدما تم التعاقد معه منذ أسبوعين، وسط حالة شكوك كبيرة في امكانيات اللاعب، وعمر فرج أيضا لاعب جيد ومحمد حمدي أيضا من العناصر الواعدة بالفعل”.

وزاد: “الزمالك استعاد بعض المعارين منهم حسام أشرف الذي كان هدافا للدوري، بالإضافة لـ أحمد محمود وغيرهم من اللاعبين المميزين”.

وأشار إلى أن الزمالك قادر على المنافسة في الموسم الحالي، والنادي يحتاج للهدوء والاستقرار وعدم الانسياق وراء أي أزمات مطلقًا، والامور إذا سارت بهدوء سيعود النادي إلى طبيعته ويحقق البطولات.

بوابة روز اليوسف