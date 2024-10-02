دبي تجهز نيمار للعودة إلى الهلال في أجواء خيالية

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن النجم نيمار جونيور بدأ تحضيراته للعودة إلى الملاعب عبر سفره إلى دبي في أجواء ساحرة.

ونشرت برونا بيانكاردي، زوجة اللاعب البرازيلي، مجموعة من الصور خلال زيارتهما لدولة الإمارات برفقة ابنتهما.

وأوضحت برونا أن جدولهم اليومي في دبي كان مليئًا بالأنشطة، حيث استمتعوا بتجربة أطباق متنوعة، مشاهدة المسلسلات، والإقامة في مكان يطل على برج خليفة.

كما أشارت إلى زيارتهم لمركز التسوق الشهير دبي مول.

وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن نيمار يستعد للعودة إلى المباريات، بعد دخوله المرحلة الأخيرة من التعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها العام الماضي.

صحيفة الامارات اليوم