رياضية
سجل هدف.. صلاح يقود ليفربول لإسقاط بولونيا
واصل ليفربول انطلاقته المميزة في دوري أبطال أوروبا بفوز جديد على حساب ضيفه بولونيا (2-0)، الأربعاء، في مباراة جمعت بين الفريقين بملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية.
ثنائية ليفربول جاءت عن طريق أليكسيس ماك أليستر ومحمد صلاح في الدقيقتين 11 و75، ليصل ليفربول للنقطة 6، فيما توقف رصيد بولونيا عند نقطة وحيدة.
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