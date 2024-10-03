سفارة السودان بغانا بقيادة السفير قريب الله تستعد لاستقبال صقور الجديان في أكرا

أبدت سفارة السودان بدولة غانا.. اهتماماً كبيراً بمباراة صقور الجديان والبلاك إستار لحساب الجولة الثالثة لتصفيات كان المغرب 2025م المحدد لها 11 أكتوبر 2024م اهتماماً كبيراً.. وظلت في حالة تواصل مستمر مع الاتّحاد السوداني لكرة القدم. وتابعت زيارة وفد الاتّحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لتفتيش ملعب أكرا المرشح الأول لاستضافة المباراة. وبذل السفير الأستاذ قريب الله خضر علي القائم بأعمال سفارة السودان في غانا.. جهوداً كبيرة في متابعة الملف من واقع اهتمام الشارع الغاني بمباراتي السودان المصيريتين.. ومطالبه بإكمال العمل في الإستاد على وجه السرعة للإيفاء بمطلوبات كاف حتى تقام مباراة الذهاب بغانا.. وتم استدعاء وزير الرياضة الغاني في البرلمان لتسريع العمل.

وقال السفير قريب الله خضر، إن غانا على المستويين الرسمي والشعبي تولي لقاءي صقور الجديان والبلاك إستار اهتماماً كبيراً لأهميتهما في مشوار البطولة عقب الخسارة في الجولة الثانية أمام أنغولا وتعادله أمام النيجر، فلا خيار أمامهم سوى تحقيق نتيجة إيجابية أمام السودان وفي جولتي الذهاب والإياب.

وأكد السفير قريب الله، جاهزية السفارة لاستقبال صقور الجديان في أكرا وتذليل مهمتها وتوفير أكبر قدر من الراحة، وقال: نحن على تواصل مع المسؤولين في الاتّحاد السوداني ولجنة المنتخبات الوطنية من أجل ذلك.

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