شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. شاب مصري يصاب بالحيرة أثناء مشاهدته عضو فرقة الأغاني الشعبية السوداني “عكرمة” وهو يقدم فواصل من الرقص الفاضح وساخرون: (فضحتونا الله يفضحكم)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من حفل شعبي سوداني أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر المقطع عضو فرقة الغناء الشعبي المثير للجدل “عكرمة” وهو يقدم فواصل من الرقص الذي وصفه الجمهور بالفاضح.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر شاب مصري ضمن الحاضرين وهو يتابع رقصات “عكرمة” والتي لفتت نظره وجعلته يراقب المشهد بحيرة كبيرة وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب معلقاً (فضحتونا مع الأجانب الله يفضحكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين