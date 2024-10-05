وفي الآخر هيطلقك.. ياسمين عز تكشف كيف تجذب المرأة الرجل بـ3 أمور
قدمت الإعلامية ياسمين عز، عدة نصائح مهمة للمرأة؛ لجذب الرجل لها، مشيرة إلى أنها قرأت كتابا يكشف 3 طرق ومعلومات مهمة عن طريقة جذب الرجل نحو المرأة.
وأضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أنها قرأت كتابًا يتحدث عن 3 أمور تجعل الرجل ينجذب إلى المرأة ويحبها.
وقالت إن «أول هذه الأمور»، هو أن تشارك المرأة الرجل اهتماماته، ومن بين هذه الاهتمامات متابعة لعبة كرة القدم، مضيفة: «ممكن تلعبي مع الرجل كرة القدم».
وتابعت ياسمين عز قائلة: «لازم تكوني إضافة في حياة الرجل، ويجب أن تكوني شخصية مؤثرة يشعر بها الرجل في حياته».
واستطردت: أما الأمر الثالث، فهو أن الرجل يحتاج إلى أن تستشيره المرأة في كل شيء، وتجعله الشخص الذي تسأله عن رأيه في كل شيء، مستدركة: «ولو عملتي كل ده؛ بردو هيطلقك في الآخر».
صدى البلد
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